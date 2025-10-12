Вольная царица шедевров: почему Ирину Антонову сравнивали с английской королевой

Вторая часть названия книги — «Воображаемый музей Ирины Антоновой» отсылает к эссе Андре Мальро, чья концепция перекличек между разными произведениями импонировала Антоновой-куратору, определявшей свой любимый жанр выставок как «диалоги в пространстве культуры». Данилкин развивает эту идею, используя изящный композиционный прием: каждая из 38 глав книги открывается экфрасисом — описанием одного из произведений искусства, в истории перемещений которых обнаруживается адрес «Волхонка, 12». Сюжет картины или скульптуры изобретательно и метафорично увязывается с перипетиями антоновской биографии. В эту игру включаешься очень быстро, и видя в начале IX главы Давида (того самого, гигантского, охраняющего Итальянский дворик Пушкинского), пытаешься заранее угадать: что же общего у Давида с Ириной Александровной? Общее не заставляет себя ждать: «Готовый к насильственной трансформации действительности, Давид самим своим видом оказывает давление, прессинг, подавляет чужую волю; героический, цельный характер, он одинок — но не отделен от мира, в нем виден потенциальный вождь коллектива. Как и Давид, ИА служила “шерифом”, “осью” своего музея — и какие бы поразительные, драгоценные и замысловатые объекты, одушевленные и неодушевленные, в нем ни экспонировались, все они так или иначе были осенены нависающей над ними тенью».