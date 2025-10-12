Цусимское продолжение: скандал со сторонником Трампа ударил по продажам хита для PS5

Неудивительно, что рекорд Ghost of Tsushima по продажам так и остался не побит. Однако, если у вас нет проблем с репрезентацией женщин в роли сильных протагонистов, если не смущают расовое разнообразие и инклюзивность в играх, где сама по себе историческая эпоха исключает возможности для «черных самураев» и «женщин-культуристов», в этом случае релизу стоит дать шанс. «Призрак Йотэй» заслуживает внимания как минимум благодаря своей комплексной и разнообразной боевой системе, а также сочной графике с демонстрацией красот острова Эдзо. Таких эксклюзивов для PlayStation 5 в ближайшее время точно не будет.