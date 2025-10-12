Цусимское продолжение: скандал со сторонником Трампа ударил по продажам хита для PS5

Продолжение культовой видеоигры Ghost of Tsushima под названием Ghost of Yotei за первую неделю после релиза купили 1,6 млн пользователей. Это можно считать коммерческим провалом: первая часть в 2020 году за первые три дня продалась тиражом свыше 2,4 млн копий. Теперь игру завезли в Россию. «Известия» ознакомились с ней и убедились, что плохие цифры не связаны с качеством продукта. Наоборот, это один из лучших релизов осени, а может быть, и года на PS5. Похоже, что причина — в громком политическом высказывании разработчиков про покойного Чарли Кирка, сторонника Трампа. Теперь это сильно мешает продажам игры, которая не имеет к политику никакого отношения.
Исследователи острова Эдзо.
Ghost of Yotei — это одиночная игра в жанре action‑adventure, разработанная студией Sucker Punch Productions и изданная Sony Interactive Entertainment. Она вышла во всем мире 2 октября 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5 и стала автономным продолжением Ghost of Tsushima. Копию игры для PlayStation 5 (с полным русским переводом) редакции предоставил крупнейший дистрибьютор видеоигр и консолей «Ачивка».
События разворачиваются в 1603 году на острове Эдзо (современный Хоккайдо). Главная героиня — воительница Ацу, которая шестнадцать лет назад пережила жестокую расправу над своей семьей. Бойню устроила группа самураев, известных как «Шестеро Йотэй», они же «Омерзительная шестерка». Ацу принимает облик онрё — духа‑мстителя — и возвращается, чтобы уничтожить каждого из них. Постепенно из искателя мести она становится фигурой, вокруг которой собираются союзники, именуемые ее «Волчьим стадом».
Игровой процесс предлагает свободное исследование мира Эдзо, наполненного уникальными локациями, заданиями NPC и тематическими сторожевыми территориями. Ацу начинает с одной катаны, но по мере прохождения получает доступ к разнообразному оружию — от копий и двуручных мечей до луков, мушкетов и возможности двуручного владения катаной. Вместо разнообразных боевых стоек, как в Tsushima, здесь введена система контратак, зависящая от типа оружия и противников. Ацу может обезоруживать врагов, бросать острые предметы и призывать волка в бой либо для атаки, либо для скрытного проникновения.
Существенным изменением для серии стали погодные эффекты и динамическое окружение, вдохновленные природой вокруг горы Йотэй: снег, дождь, полярное сияние придают атмосфере живость и реализм. История развивается нелинейно: за исключением битв со Змеей и с самим лордом Сайто, порядок столкновений с остальными членами «Шестерки» зависит от игрока. В побочных активностях присутствуют охота за наградами, задания по совершенствованию оружия, крафт, приготовление пищи в лагере, купание в онсэнах, рисунок с помощью техники сумие вместо хокку, игра на сямисэне и даже азартные игры.
Покорители японских красот.
Сюжет раскрывает трагедию Ацу, ее путь к возмездию и взаимоотношения с персонажами. Разработка началась с вдохновения природой северной Японии — команда посещала районы вокруг горы Йотэй, записывала звуки природы, сотрудничала с культурными консультантами и представителями народа айнов, чтобы добиться аутентичности. Важно, что при всем следовании традициям и кинематографическим мотивам разработчики хотели, чтобы игра передавала эстетику японского феодального мира и дух самурайского кино.
При выходе Ghost of Yotei получила преимущественно положительные оценки: на Metacritic она набрала 86 баллов из 100, а на OpenCritic 94 % рецензентов рекомендовали игру. Критики отмечали сильный сюжет, интересные боевые механики и визуальную составляющую, хотя замечали недостатки в побочных миссиях и темпе повествования.
Игру сопровождали многочисленные скандалы и конфликты. Во-первых, один из разработчиков позволил себе насмехаться над смертью политика Чарли Кирка, застреленного в сентябре 2025 года. Коллегу поддержала Эрика Ишии, исполнительница роли Ацу, однако уволили только Дрю Харрисона, проработавшего в команде PlayStation около 10 лет. После этого часть геймеров, в особенности симпатизирующих республиканцам, объявили игре бойкот.
Во-вторых, в октябре в Сети разошелся фейк о продажах игры. Популярность набрали несуществующий твит и картинка, сгенерированная ИИ, которая сообщала поддельную информацию о 2 млн проданных копий. По факту цифра оказалась меньше — за первую неделю со дня релиза проект купили 1,6 млн раз.
В-третьих, людям не понравилась ситуация с многочисленными «повесточными» приемами в игре. Пользователи обратили внимание, что Ghost of Yotei идет по пути серий The Last of Us, Horizon и God of War. Все сиквелы означенных проектов (TLoU 2, Horizon: Forbidden West и God of War Ragnarok) отличились многочисленными расовыми, инклюзивными и иными нарративами, из-за которых игры были приняты куда холоднее, чем первые части. Аналогичная история произошла с Ghost of Yotei из-за «терминатора-самурая в юбке», который так не понравился многим игрокам.
Неудивительно, что рекорд Ghost of Tsushima по продажам так и остался не побит. Однако, если у вас нет проблем с репрезентацией женщин в роли сильных протагонистов, если не смущают расовое разнообразие и инклюзивность в играх, где сама по себе историческая эпоха исключает возможности для «черных самураев» и «женщин-культуристов», в этом случае релизу стоит дать шанс. «Призрак Йотэй» заслуживает внимания как минимум благодаря своей комплексной и разнообразной боевой системе, а также сочной графике с демонстрацией красот острова Эдзо. Таких эксклюзивов для PlayStation 5 в ближайшее время точно не будет.