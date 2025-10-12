Дайан Китон скончалась на 80-м году жизни

Она родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году, она была старшей из четверых детей. Ее отец был инженером-строителем, а мать — домохозяйкой. Но Китон считала, что ее мама всегда мечтала о чем-то большем. «В глубине души она, вероятно, хотела стать какой-нибудь артисткой. Она пела. Она играла на пианино. Она была прекрасна. Она была моей защитницей», — рассказывала актриса в интервью в 2004 году.