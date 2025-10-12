Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в букмекерской конторе Гиссен

Полиция немецкого города Гисена задержала мужчину, который, предположительно, устроил стрельбу в букмекерской конторе. Задержание произошло около 20:00 по местному времени.
В результате стрельбы, которая произошла днем 11 октября на рыночной площади города, пострадали три человека. Все они были госпитализированы, однако, по данным полиции, никто из пострадавших не находится в критическом состоянии. Мотивы стрелявшего пока не установлены, телерадиокомпания HR.
Перестрелка произошла возле школы в Дагестане, в результате три человека пострадали. Шестеро мужчин устроили разборку, дети в результате произошедшего не пострадали. Как произошла стрельба, кто в ней участвовал, что грозит злоумышленникам — в материале «Вечерней Москвы».
1 октября сообщалось, что в немецком городе Мюнхен произошли взрывы, на место были стянуты силы полиции и пожарных. Правоохранители призвали местных жителей не приближаться к району, где случился инцидент.
Позже выяснилось, что подрыв в Мюнхене подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей. Полиция проводит операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Водителей города предупредили о затруднениях на дорогах.