Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в букмекерской конторе Гиссен

В результате стрельбы, которая произошла днем 11 октября на рыночной площади города, пострадали три человека. Все они были госпитализированы, однако, по данным полиции, никто из пострадавших не находится в критическом состоянии. Мотивы стрелявшего пока не установлены, телерадиокомпания HR.