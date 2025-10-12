Народный календарь. Почему необходимо много молиться на Куприяна, 15 октября

15 октября Русская православная церковь чтит память мучеников, которые погибли в начале IV века, — Куприяна, Устины и Феоктиста.
По традиции, в этот день люди уделяли время очищению от наваждений и изгнанию злых духов, а также активно молились. Мужчины обращались к Куприяну, женщины — к Устине.
Жертвами бесов выступали алкоголики, грешники или те, кто чертыхается в моменты злости. Предки верили, что пьяницы видят злых духов в их чистом виде — они препятствуют их здоровому сну и наводят страх. Помимо этого, на Куприяна молодые девушки устраивали вечеринки, однако на них никто не пел и не танцевал — там исполняли печальные песни и занимались рукоделием.
Приметы погоды:
Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.
Холодный ветер и сильный дождь — к суровой зиме.
Снег выпал — через сорок дней наступит настоящая зима.
Именины отмечают: Давид, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор и Яков.