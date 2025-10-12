Народный календарь. Почему необходимо много молиться на Куприяна, 15 октября

Жертвами бесов выступали алкоголики, грешники или те, кто чертыхается в моменты злости. Предки верили, что пьяницы видят злых духов в их чистом виде — они препятствуют их здоровому сну и наводят страх. Помимо этого, на Куприяна молодые девушки устраивали вечеринки, однако на них никто не пел и не танцевал — там исполняли печальные песни и занимались рукоделием.