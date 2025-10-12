Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День шоколадных подарков и Пpaздник чиcтoгo cтaкaнa: какие праздники отмечают в России и мире 12 октября

12 октября весь мир отмечает целый ряд значимых и увлекательных праздничных дат, охватывающих разные сферы общественной жизни. Среди них — День отказа от курения, День шоколадных подарков и Праздник прозрачного стакана.

12 октября весь мир отмечает целый ряд значимых и увлекательных праздничных дат, охватывающих разные сферы общественной жизни. Среди них — День отказа от курения, День шоколадных подарков и Праздник прозрачного стакана.

День борьбы с курением.

Правительство Армении на заседании 18 декабря 2008 года провозгласило 12 октября Днем борьбы с табаком. Тогда политики подчеркнули важность усилий по преодолению табачной эпидемии как одной из ключевых целей здравоохранения как в самой Армении, так и в глобальном масштабе.

День шоколадных подарков.

12 октября мир также празднует День шоколадных сюрпризов. Жители разных стран обмениваются подарками, сделанными из шоколада, включая конфеты с различными начинками, плиточный шоколад и даже сладкие яйца с игрушками внутри.

Выбор этой даты символичен: именно в этот день, 12 октября 1492 года, экспедиция Христофора Колумба впервые достигла берегов Америки, открыв миру новые земли и заодно познакомив человечество с восхитительным вкусом шоколада.

Праздник чистого стакана.

Еще одна любопытная традиция, связанная с 12 октября, характерна исключительно для России: это Праздник чистого стакана. Происхождение необычного праздника остается загадкой, однако существует версия, согласно которой он возник как своеобразный способ привлечь внимание к чистоте стеклянной посуды и рук.

Некоторые считают, что инициатором стал персонаж детской литературы Мойдодыр — он являет символом чистоты и гигиены.