День шоколадных подарков и Пpaздник чиcтoгo cтaкaнa: какие праздники отмечают в России и мире 12 октября

Правительство Армении на заседании 18 декабря 2008 года провозгласило 12 октября Днем борьбы с табаком. Тогда политики подчеркнули важность усилий по преодолению табачной эпидемии как одной из ключевых целей здравоохранения как в самой Армении, так и в глобальном масштабе.