12 октября весь мир отмечает целый ряд значимых и увлекательных праздничных дат, охватывающих разные сферы общественной жизни. Среди них — День отказа от курения, День шоколадных подарков и Праздник прозрачного стакана.
День борьбы с курением.
Правительство Армении на заседании 18 декабря 2008 года провозгласило 12 октября Днем борьбы с табаком. Тогда политики подчеркнули важность усилий по преодолению табачной эпидемии как одной из ключевых целей здравоохранения как в самой Армении, так и в глобальном масштабе.
День шоколадных подарков.
12 октября мир также празднует День шоколадных сюрпризов. Жители разных стран обмениваются подарками, сделанными из шоколада, включая конфеты с различными начинками, плиточный шоколад и даже сладкие яйца с игрушками внутри.
Выбор этой даты символичен: именно в этот день, 12 октября 1492 года, экспедиция Христофора Колумба впервые достигла берегов Америки, открыв миру новые земли и заодно познакомив человечество с восхитительным вкусом шоколада.
Праздник чистого стакана.
Еще одна любопытная традиция, связанная с 12 октября, характерна исключительно для России: это Праздник чистого стакана. Происхождение необычного праздника остается загадкой, однако существует версия, согласно которой он возник как своеобразный способ привлечь внимание к чистоте стеклянной посуды и рук.
Некоторые считают, что инициатором стал персонаж детской литературы Мойдодыр — он являет символом чистоты и гигиены.