Возвращение бабушек и судьбоносное решение жюри: что произошло в 6 выпуске «ВИА Суперстар!»

Сергей Соседов отметил, что девушек из этой группы каждое выступление хвалят только за внешность. «Безусловно, все было выстроено здорово и драматургия была в песне. Но все очень отработано. Я бы добавил больше юмора и игры», — сказал он и поставил один балл. Игорь Матвиенко заявил, что ему понравился трактовка песни в женском исполнении. «Остроумно и интонационно девушки не плохо поют», — заявил композитор. От него — два балла.