Путин поздравил с Днем работника сельского хозяйства

Владимир Путин назвал аграрный сектор предметом национальной гордости.
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса с их профессиональным праздником. Глава государства отметил, что их труд пользуется особым уважением в стране и служит опорой суверенитета России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш напряженный, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почетом, служит надежной опорой суверенитета страны, обеспечивая ее продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.
В своем обращении президент также отметил, что достижения российского АПК за последние годы стали предметом национальной гордости. Он упомянул рекордные урожаи и тот факт, что Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок, поставляя продукцию более чем в 160 стран. Кроме того, глава государства обозначил планы по дальнейшему развитию отрасли, включая внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, подготовку кадров и повышение качества жизни на сельских территориях.
Ранее, 15 сентября, Владимир Путин уже подчеркивал значимость внедрения современных технологий и новых подходов к обеспечению безопасности труда в условиях развития экономики, обращаясь к участникам Всероссийской недели охраны труда. Тогда президент отметил, что успех подобных инициатив напрямую влияет на благосостояние работников и их семей, а также на достижение национальных целей в экономике и социальной сфере.