Путин поздравил с Днем работника сельского хозяйства

В своем обращении президент также отметил, что достижения российского АПК за последние годы стали предметом национальной гордости. Он упомянул рекордные урожаи и тот факт, что Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок, поставляя продукцию более чем в 160 стран. Кроме того, глава государства обозначил планы по дальнейшему развитию отрасли, включая внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, подготовку кадров и повышение качества жизни на сельских территориях.