В Махачкале раскрыта афера с капремонтом канализации на 40 млн рублей

Ранее бывший министр энергетики и ЖКХ Пермского края Александр Фенев, ныне работающий в Пермском университете, был задержан за кражу продуктов в супермаркете. Фенев не в первый раз попадает в неприятные истории. В начале 2000-х он занимал руководящие должности в сфере ЖКХ, а в 2012 году возглавил министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. После реорганизации ведомства чиновник ушёл в коммерцию, а в 2024 году стал работать в Пермском университете, где занял должность главного хозяйственника. До этого Фенев уже имел долги — в 2013 году приставы взыскивали с него штрафы и транспортный налог, а спустя десять лет он оказался в суде за неуплату коммунальных услуг.