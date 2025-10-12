Система подготовки кадров в АПК будет совершенствоваться, заявил Путин

«Один из важнейших вопросов здесь — это подготовка кадров для отрасли и аграрной науки, обучение действующих специалистов новым компетенциям. Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодёжи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сказал президент в видеообращении.