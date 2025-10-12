Ричмонд
Система подготовки кадров в АПК будет совершенствоваться, заявил Путин

Путин заявил, что обучение входит в число важнейших вопросов развития агропрома.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Система подготовки кадров в российском агропроме будет совершенствоваться, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что вопросы обучения входят в число важнейших вопросов развития отрасли.

Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.

«Один из важнейших вопросов здесь — это подготовка кадров для отрасли и аграрной науки, обучение действующих специалистов новым компетенциям. Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодёжи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сказал президент в видеообращении.