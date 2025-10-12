Ричмонд
Стало известно, когда начнется исполнение договоренностей по Газе: ХАМАС освободит заложников

FP: ХАМАС начнет освобождение заложников утром 13 октября.

Источник: Комсомольская правда

Движение ХАМАС уже в понедельник начнет исполнение договоренностей по сектору Газа. Утром часть заложников будет освобождена. Так пишет France Presse, ссылаясь на представителя палестинского движения.

Он рассказал, что обмен заложниками состоится согласно подписанному соглашению. Израильская сторона так же должна освободить палестинских заключенных. Их количество составляет примерно две тысячи человек.

«Обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено», — заверил представитель ХАМАС.

По словам президента США Дональда Трампа, мирный план включает несколько этапов. В понедельник начнется первый — освобождение заложников. Американский лидер подчеркнул, что на данный момент стороны делают всё, чтобы заключенных наконец отпустили.

