Посольство РФ призвало россиян не посещать центр столицы Мадагаскара

Дипломаты отметили, что в случае «возникновения ЧС» российские граждане «могут круглосуточно обращаться в дипмиссию по телефону экстренной связи: +261 38 25 980 40». Кроме того, россияне могут обратиться в посольство для «экстренной помощи».