Посольство РФ призвало россиян не посещать центр столицы Мадагаскара

Посольство Российской Федерации на Мадагаскаре призывает граждан РФ от поездок в центр столицы Антананариву, это связано с протестами.
«Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», — говорится в сообщении дипмиссии, оно опубликовано в Telegram.
Дипломаты отметили, что в случае «возникновения ЧС» российские граждане «могут круглосуточно обращаться в дипмиссию по телефону экстренной связи: +261 38 25 980 40». Кроме того, россияне могут обратиться в посольство для «экстренной помощи».
Напомним, в стране в сентябре начались протесты. В частности, они связаны с отключениями воды и света.
По данным Организации Объединённых Наций, погибли не менее 22 человек, свыше 100 получили травмы. При этом МИД Мадагаскара не подтверждает эту информацию.
Ранее сообщалось, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул Антананариву из-за массовых народных волнений.