Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, отмечаемым 12 октября. Глава государства подчеркнул, что труд аграриев традиционно пользуется в стране особым уважением и почетом.
Путин отметил ключевую роль агропромышленного комплекса как надежной опоры суверенитета России, обеспечивающей продовольственную безопасность и благополучие миллионов граждан. Он выделил достижения отрасли, включая рост производства и экспорта, обновление мощностей и освоение перспективных направлений развития.
Президент назвал эти успехи результатом самоотдачи и высокого профессионализма работников сельского хозяйства, фермеров, ученых и ветеранов отрасли.
Ранее Путин назвал Россию одним из основных поставщиков продовольствия на мировом рынке.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.