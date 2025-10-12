Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, отмечаемым 12 октября. Глава государства подчеркнул, что труд аграриев традиционно пользуется в стране особым уважением и почетом.