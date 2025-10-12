Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

В России 12 октября отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Профессионалов этой области поздравил президент РФ Владимир Путин. Его видеообращение опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства поблагодарил аграриев за «ответственный труд» в полях и на предприятиях. Владимир Путин высоко оценил работу специалистов. Он подчеркнул, что аграрии обеспечивают продовольственную безопасность страны и благополучие миллионов граждан.
«АПК стала настоящей опорой национальной гордости, обеспечила динамичное, поступательное развитие, получила достижения современных, передовых технологий», — подытожил российский лидер.
В честь праздничного дня в стране запустили Всероссийский агродиктант. Его можно написать на 9 тысячах площадок. Цель акции — отметить труд аграриев и поблагодарить тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны.