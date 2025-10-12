Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем перемирия

Уиткофф прибыл в Газу вместе с Брэдом Купером и Джаредом Кушнером.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетил Газу. Он удостоверился в соблюдении Израилем договоренностей по прекращению огня. Так Стив Уиткофф заявил в соцсети.

Спецпосланник Дональда Трампа рассказал, что прибыл в Газу вместе с председателем центрального командования ВС Соединенных Штатов Брэдом Купером. С ними регион посетил также зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер.

«Нас подробно проинформировали по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и мерам по предотвращению конфликтов», — оповестил Стив Уиткофф.

Дональд Трамп отметил, что первая фаза сделки между Израилем и ХАМАС уже подходит к концу. Он отметил продвижение в вопросе урегулирования конфликта. Это, по его словам, означает скорое освобождение всех заложников.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше