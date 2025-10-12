Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем перемирия

Специальный представитель американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетил Газу. Он удостоверился в соблюдении Израилем договоренностей по прекращению огня. Так Стив Уиткофф заявил в соцсети.
Спецпосланник Дональда Трампа рассказал, что прибыл в Газу вместе с председателем центрального командования ВС Соединенных Штатов Брэдом Купером. С ними регион посетил также зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер.
«Нас подробно проинформировали по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и мерам по предотвращению конфликтов», — оповестил Стив Уиткофф.
Дональд Трамп отметил, что первая фаза сделки между Израилем и ХАМАС уже подходит к концу. Он отметил продвижение в вопросе урегулирования конфликта. Это, по его словам, означает скорое освобождение всех заложников.