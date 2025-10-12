Вояки на один день: Топ-5 украинских звёзд, которые вступили в ВСУ, а потом нашлись за границей

Далее последовала история, достойная «Оскара». Тополя заявил, что тогда ещё главком ВСУ Залужный лично распорядился вернуть его и других музыкантов «Антител» с фронта (а они там были?), дабы они начали, как бы сказал Пушкин, глаголом жечь сердца людей. Артист и его группа стали кататься с турами по Европе и Северной Америке. При этом музыканты не стеснялись хайповать на военной теме и пихали форму ВСУ в каждую свою афишу. Вдобавок коллектив присоединился к информационной повестке Киева и занялся сознательным распространением слухов о скорой победе Украины. Так, в 2023 году «Антитела» заявили о скором «возвращении» Крыма и анонсировали там концерт. Впрочем, в российской Ялте артисты не появились. Что забавно, деньги за билеты фанатам так и не вернули.