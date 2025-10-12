Путин поздравил сотрудников агропрома с Днём работника сельского хозяйства

«Поздравляю вас с праздником — Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш напряжённый, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почётом, служит надёжной опорой суверенитета страны, обеспечивая её продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей», — говорится в обращении.