Израиль сделал заявление о конфликте с Ираном: какое послание передали Тегерану

Иранская сторона получила важное сообщение от Москвы. Россия передала Тегерану послание Израиля. В нем утверждается, что Тель-Авив не намерен вновь возобновлять конфликт с Ираном. Так из Тегерана заявил местный министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Россия получила соответствующее сообщение во время переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В послании сказано, что Тель-Авив настроен на мир с Ираном.
«Нашего посла пригласили в администрацию президента России и сообщили ему… со слов Нетаньяху, что тот подчеркивал отсутствие намерений возобновить войну с Ираном», — поделился Аббас Аракчи.
Американский лидер Дональд Трамп тем временем выразил благодарность Москве и Тегерану за поддержку мирного плана по Газе. Он подчеркнул, что «не знает», кто из лидеров зарубежных государств еще не присоединился к концепции США по урегулированию конфликта.