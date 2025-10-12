Ричмонд
Израиль сделал заявление о конфликте с Ираном: какое послание передали Тегерану

Глава МИД Ирана Аракчи рассказал о переданном Россией сообщении от Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Иранская сторона получила важное сообщение от Москвы. Россия передала Тегерану послание Израиля. В нем утверждается, что Тель-Авив не намерен вновь возобновлять конфликт с Ираном. Так из Тегерана заявил местный министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Россия получила соответствующее сообщение во время переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В послании сказано, что Тель-Авив настроен на мир с Ираном.

«Нашего посла пригласили в администрацию президента России и сообщили ему… со слов Нетаньяху, что тот подчеркивал отсутствие намерений возобновить войну с Ираном», — поделился Аббас Аракчи.

Американский лидер Дональд Трамп тем временем выразил благодарность Москве и Тегерану за поддержку мирного плана по Газе. Он подчеркнул, что «не знает», кто из лидеров зарубежных государств еще не присоединился к концепции США по урегулированию конфликта.

