Россиянка Алексеева потерпела поражение на UFC в Рио

Перед этим поединком Ирина Алексеева уже сталкивалась с неудачами: в июне 2025 года она проиграла польской спортсменке Клаудии Сыгуле на турнире UFC on ABC 8 и выразила несогласие с решением судей. Алексеева готовилась к бою с Мескитой, проживая в Рио-де-Жанейро и отмечая контраст между районами города, что стало для нее новым опытом накануне третьего подряд поражения в UFC.