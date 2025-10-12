Ричмонд
Россиянка Алексеева потерпела поражение на UFC в Рио

Россиянка Ирина Алексеева потерпела поражение во втором раунде поединка с бразильянкой Беатрис Мескитой на турнире UFC, который прошел 11 октября в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила пресс-служба лиги. Для Алексеевой это стало третьим проигрышем подряд.

Алексеева уступила во втором раунде боя удушающим приемом.

Причиной поражения стал удушающий прием, который Мескита провела во втором раунде. По информации пресс-службы UFC, Алексеева была вынуждена сдаться после того, как соперница «поймала ее на удушающий».

Перед этим поединком Ирина Алексеева уже сталкивалась с неудачами: в июне 2025 года она проиграла польской спортсменке Клаудии Сыгуле на турнире UFC on ABC 8 и выразила несогласие с решением судей. Алексеева готовилась к бою с Мескитой, проживая в Рио-де-Жанейро и отмечая контраст между районами города, что стало для нее новым опытом накануне третьего подряд поражения в UFC.