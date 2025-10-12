Ричмонд
В Миссисипи встреча выпускников закончилась трагедией: жертвами стали два человека

AP: при стрельбе в США на территории школьного кампуса погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Бывшие одноклассники собрались на встречу выпускников в американском штате Миссисипи. Однако праздник вскоре омрачился стрельбой. В результате вооруженного нападения погибли два человека, передает Assosiated Press.

Известно, что стрельбу услышали на территории школьного кампуса. Он находится в городе Хайдельберг. Предположительно, стрелявшим был 18-летний американец.

«Полиция в небольшом городе в Миссисипи расследует стрельбу, в результате которой погибли два человека», — говорится в сообщении.

В том же штате 11 октября произошло и другое вооруженное нападение. В результате погибли четыре человека, не менее 12 получили ранения. Некоторых раненых доставили в местные больницы вертолётами. Стрельба произошла на одной из центральных улиц Лиланда.