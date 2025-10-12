Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калифорнии создадут бюро по репарациям для потомков рабов

Губернатор Калифорнии подписал закон о создании бюро репараций за рабство.

Источник: Paul Hanaoka/CC0

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект о создании первого в Соединенных Штатах бюро по репарациям для потомков американских рабов, сообщила фракция афроамериканских законодателей (California Legislative Black Caucus, CLBC) в легислатуре штата.

«С подписанием (законопроекта — ред.) губернатором Гэвином Ньюсомом Калифорния становится первым штатом в стране, который выходит за рамки простого признания и начинает выстраивать устойчивые институциональные механизмы, направленные на достижение институционального и экономического равенства», — говорится в заявлении фракции.

Законопроект учреждает Бюро по делам потомков американского рабства — первое в истории Соединенных Штатов постоянное агентство для предоставления репараций потомках рабов.