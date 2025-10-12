В Калифорнии создадут бюро по репарациям для потомков рабов

«С подписанием (законопроекта — ред.) губернатором Гэвином Ньюсомом Калифорния становится первым штатом в стране, который выходит за рамки простого признания и начинает выстраивать устойчивые институциональные механизмы, направленные на достижение институционального и экономического равенства», — говорится в заявлении фракции.