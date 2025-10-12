Ричмонд
Пожилых россиян успокоили: обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет

Нилов: Россияне продолжат получать пенсии наличными или на карту.

Источник: Комсомольская правда

Россияне пенсионного возраста могут не опасаться обязательного перевода пенсии в цифровой рубль, такая мера не планируется. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Все выплаты в полном объеме в проиндексированном виде, в зависимости от желания пенсионеров, как были, так и будут. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — сказал Нилов в интервью ТАСС на фоне различных интерпретаций и домыслов, распространяющихся относительно цифрового рубля.

Интервью с первым россиянином, который получил зарплату в цифровых рублях, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что с 1 октября существует возможность получения части социальных выплат в форме цифрового рубля.

Тем временем цифровой рубль выходит на мировую арену. Эксперты определили его перспективы для трансграничных расчетов.