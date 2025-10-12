Пожилых россиян успокоили: обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет

«Все выплаты в полном объеме в проиндексированном виде, в зависимости от желания пенсионеров, как были, так и будут. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — сказал Нилов в интервью ТАСС на фоне различных интерпретаций и домыслов, распространяющихся относительно цифрового рубля.