Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Мадагаскаре вспыхнули протесты: в посольстве обратились к россиянам с предупреждением

Посольство призвало россиян не посещать центр столицы Мадагаскара из-за митингов.

Источник: Комсомольская правда

Ожесточенные протесты проходят в Мадагаскаре. Люди заполоняют центральные улицы Антананариву из-за регулярных отключений электричества и водоснабжения. Они обвиняют во всем правительство и требуют отставки властей. В связи с замеченными инцидентами в посольстве РФ на Мадагаскаре порекомендовали гражданам России не посещать центр Антананариву.

Кроме того, в дипмиссии предупредили об опасности нахождения в общественных местах. Следует отметить, что силовики применяют различные методы для борьбы с протестующими. В том числе, в ход пускают слезоточивый газ.

«Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», — говорится в сообщении посольства.

Протесты также проходят в Париже. Местные пожаловались на работу президента Франции Эмманюэля Макрона. Они призвали главу государства к отставке.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше