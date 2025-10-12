На Мадагаскаре вспыхнули протесты: в посольстве обратились к россиянам с предупреждением

Ожесточенные протесты проходят в Мадагаскаре. Люди заполоняют центральные улицы Антананариву из-за регулярных отключений электричества и водоснабжения. Они обвиняют во всем правительство и требуют отставки властей. В связи с замеченными инцидентами в посольстве РФ на Мадагаскаре порекомендовали гражданам России не посещать центр Антананариву.
Кроме того, в дипмиссии предупредили об опасности нахождения в общественных местах. Следует отметить, что силовики применяют различные методы для борьбы с протестующими. В том числе, в ход пускают слезоточивый газ.
«Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест», — говорится в сообщении посольства.
Протесты также проходят в Париже. Местные пожаловались на работу президента Франции Эмманюэля Макрона. Они призвали главу государства к отставке.