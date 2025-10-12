На Мадагаскаре вспыхнули протесты: в посольстве обратились к россиянам с предупреждением

Ожесточенные протесты проходят в Мадагаскаре. Люди заполоняют центральные улицы Антананариву из-за регулярных отключений электричества и водоснабжения. Они обвиняют во всем правительство и требуют отставки властей. В связи с замеченными инцидентами в посольстве РФ на Мадагаскаре порекомендовали гражданам России не посещать центр Антананариву.