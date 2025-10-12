Вокалист Lostprophets Иэн Уоткинс, осужденный за педофилию, убит в тюрьме

Напомним, что в 2013 году Уоткинс был приговорен к длительному сроку заключения после признания вины по 13 пунктам обвинения, включая домогательства к несовершеннолетним и хранение детской порнографии. В 2023 году он уже подвергался нападению с холодным оружием в той же тюрьме, предположительно, из-за долга за наркотики.