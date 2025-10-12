Вокалист Lostprophets Иэн Уоткинс, осужденный за педофилию, убит в тюрьме

Иэн Уоткинс, бывший вокалист британской рок-группы Lostprophets, приговоренный к 29 годам тюрьмы за сексуальные преступления против несовершеннолетних, убит в тюрьме Уэйкфилд. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники.
По предварительным данным, 48-летний музыкант подвергся нападению с ножом со стороны другого заключенного. Полиция графства Западный Йоркшир подтвердила смерть мужчины в результате нападения.
Напомним, что в 2013 году Уоткинс был приговорен к длительному сроку заключения после признания вины по 13 пунктам обвинения, включая домогательства к несовершеннолетним и хранение детской порнографии. В 2023 году он уже подвергался нападению с холодным оружием в той же тюрьме, предположительно, из-за долга за наркотики.
Группа Lostprophets, основанная Уоткинсом, выпустила пять студийных альбомов и получила ряд наград, прежде чем распалась в 2013 году после ареста своего вокалиста, говорится в сообщении.