AFP: ХАМАС начнёт освобождать заложников в понедельник утром

ХАМАС начнёт освобождать заложников в понедельник утром, заявил представитель движения Осама Хамдан в разговоре с агентством Agence France-Presse.
«Согласно подписанному документу, обмен заключёнными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено», — сказал он.
После возвращения заложников израильская сторона должна освободить около двух тысяч палестинских заключённых.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС «подписали договорённости по первому этапу мирного плана».
Речь идёт об освобождении всех заложников и отводе ВС Израиля. Режим прекращения огня между израильской стороной и ХАМАС вступил в силу.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы. Кроме того, Израиль остановил удары по сектору Газа.