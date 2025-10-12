Ричмонд
AFP: ХАМАС начнёт освобождать заложников в понедельник утром

Правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы.

Источник: Аргументы и факты

ХАМАС начнёт освобождать заложников в понедельник утром, заявил представитель движения Осама Хамдан в разговоре с агентством Agence France-Presse.

«Согласно подписанному документу, обмен заключёнными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено», — сказал он.

После возвращения заложников израильская сторона должна освободить около двух тысяч палестинских заключённых.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС «подписали договорённости по первому этапу мирного плана».

Речь идёт об освобождении всех заложников и отводе ВС Израиля. Режим прекращения огня между израильской стороной и ХАМАС вступил в силу.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы. Кроме того, Израиль остановил удары по сектору Газа.

