Три рецепта гуляша из нашего детства: говяжий по ГОСТу, свиной с подливкой и куриный для будней

В советской кухне гуляш был больше чем просто блюдом — он был универсальной формулой сытности и уюта. В заводских столовых и на домашних кухнях его готовили из того, что было под рукой: ароматной говядины, которую томили до мягкости, сочной свинины, дававшей богатый и наваристый соус, или лёгкого куриного филе — для тех, кто спешил. Менялось мясо, но неизменными оставались золотистый лук, томатная паста, щепотка лаврушки и та самая, узнаваемая с первого взгляда, густая текстура соуса, который так и хотелось вымакать хлебом. Life.ru собрал три классических рецепта гуляша — из говядины, свинины и курицы — и приглашает в гастрономическое путешествие в эпоху, где готовили просто, но с душой.