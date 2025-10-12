Три катарских дипломата погибли в аварии в Египте

Катарские дипломаты попали в ДТП в Египте. Это произошло в Шарм-эш-Шейхе, информирует агентство Reuters, ссылаясь на два источника в сфере безопасности. В автокатастрофе есть погибшие и пострадавшие.
«Три катарских дипломата погибли в результате ДТП в в египетском Шарм-эш-Шейхе», — сказано в публикации.
Также сообщается, что два дипломата пострадали.
Ранее автобус, перевозивший граждан России из Шарм-эш-Шейха в Каир, попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии одна российская туристка погибла. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести,
Также сообщалось, что одна женщина погибла и еще две пострадали при падении рекламного щита на пассажиров в Египте.
Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о намерении подписать соглашение по урегулированию ситуации в Газе в ходе его планируемого визита в Египет, который предположительно состоится в воскресенье, 12 октября 2025 года.