Три катарских дипломата погибли в аварии в Египте

Катарские дипломаты попали в автокатастрофу в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Источник: Комсомольская правда

Катарские дипломаты попали в ДТП в Египте. Это произошло в Шарм-эш-Шейхе, информирует агентство Reuters, ссылаясь на два источника в сфере безопасности. В автокатастрофе есть погибшие и пострадавшие.

«Три катарских дипломата погибли в результате ДТП в в египетском Шарм-эш-Шейхе», — сказано в публикации.

Также сообщается, что два дипломата пострадали.

Ранее автобус, перевозивший граждан России из Шарм-эш-Шейха в Каир, попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии одна российская туристка погибла. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести,

Также сообщалось, что одна женщина погибла и еще две пострадали при падении рекламного щита на пассажиров в Египте.

Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о намерении подписать соглашение по урегулированию ситуации в Газе в ходе его планируемого визита в Египет, который предположительно состоится в воскресенье, 12 октября 2025 года.

