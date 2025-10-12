Ричмонд
Генеральный секретарь ООН примет участие в «Саммите мира» по Газе в Египте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Египет для участия в «Саммите мира», который пройдет в Шарм-эш-Шейхе. Саммит посвящен заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси ранее сообщила, что на саммит приглашены лидеры более 20 стран.

— Генеральный секретарь направится в Египет, чтобы в понедельник принять участие в «Саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе, — цитирует заявление, распространенное пресс-службой административного главы всемирной организации, ТАСС.

10 октября израильские военные объявили о вступлении в силу соглашения о прекращении огня в Газе, которое началось в 12:00 мск. Начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых в секторе. Правительство Израиля утвердило «сделку по освобождению всех заложников», а представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей о первом этапе мирного плана, который включает освобождение заложников и отвод израильских войск.

9 октября палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС выразил благодарность Египту, Катару и Турции за их посреднические усилия, а также президенту США Дональду Трампу за содействие в достижении договоренностей. Движение обратилось к гарантам соглашения, включая Трампа, а также к арабским и исламским странам с просьбой проконтролировать выполнение Израилем своих обязательств.

5 октября Трамп сообщил, что Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию.

