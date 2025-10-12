В Минздраве рассказали о ценах на жизненно важные препараты

В России рост цен на жизненно важные препараты держат под контролем. Минздрав следит за стоимостью необходимого оборудования и медикаментов. Рост цен на соответствующую продукцию ниже уровня инфляции. С таким утверждением выступил замглавы Минздрава Сергей Глаголев в беседе с ТАСС.