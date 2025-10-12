В Минздраве рассказали о ценах на жизненно важные препараты

В России рост цен на жизненно важные препараты держат под контролем. Минздрав следит за стоимостью необходимого оборудования и медикаментов. Рост цен на соответствующую продукцию ниже уровня инфляции. С таким утверждением выступил замглавы Минздрава Сергей Глаголев в беседе с ТАСС.
Заместитель министра допустил снижение цен на воспроизведенные лекарства и биоаналоги. Ситуация с препаратами не выходит из-под контроля.
«Важные лекарственные препараты — 820 международных непатентованных наименований и 1 000 готовых лекарственных препаратов в разных дозировках, упаковках и т.д. И сегодня рост цен ниже показателей инфляции», — заверил Сергей Глаголев.
