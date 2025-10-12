Ричмонд
Вертолет рухнул на пальму во время фестиваля в Калифорнии, есть пострадавшие (видео)

Во время фестиваля «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии, рядом с Хантингтон-Бич, произошло крушение вертолета.

Во время фестиваля «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии, рядом с Хантингтон-Бич, произошло крушение вертолета.

Вертолет рухнул на пальму, когда на земле находилось много людей. Пилот и еще четверо человек были доставлены в больницу с различными травмами.

По предварительным данным очевидцев, причиной падения мог стать столкновение птицы с хвостовым винтом вертолета. Точное число пострадавших на земле пока неизвестно, однако местные власти подтвердили госпитализацию нескольких человек, передает Telegram-канал Shot.

Ранее самолет Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп летел в Лондон, чуть не столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком. Авиадиспетчеры, заметив угрозу, связались с гражданским лайнером и приказали изменить курс. Однако бывали случаи, когда опасное сближение приводило к столкновению самолетов и многочисленным жертвам. Какие подобные авиакатастрофы происходили ранее — в материале «Вечерней Москвы».

