Вертолет рухнул на пальму во время фестиваля в Калифорнии, есть пострадавшие (видео)

Ранее самолет Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп летел в Лондон, чуть не столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком. Авиадиспетчеры, заметив угрозу, связались с гражданским лайнером и приказали изменить курс. Однако бывали случаи, когда опасное сближение приводило к столкновению самолетов и многочисленным жертвам. Какие подобные авиакатастрофы происходили ранее — в материале «Вечерней Москвы».