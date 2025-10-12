День борьбы с артритом: Сегодня медики вылечили бы Воланда от проклятия ведьмы

«Сегодня, в 21 веке, мы знаем о существовании более 150 ревматических заболеваний, большинство из которых сопровождаются артритом. Но что такое артрит? Это боль в суставе, это изменение его формы за счёт воспалительного отёка окружающих мягких тканей и выпота в полости сустава, это нарушение функции из-за деформации и боли. Артриты бывают разные: острые и хронические, с поражением одного сустава и группы суставов, истинные ревматические или связанные с перенесенной травмой, наличием гематологического, эндокринного заболевания», — отметила эксперт.