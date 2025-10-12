Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев сообщил, что рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в стране остается ниже общего уровня инфляции.
В интервью ТАСС представитель Минздрава пояснил, что ведомство осуществляет постоянный мониторинг ценовой ситуации для 820 международных непатентованных наименований и около 1000 готовых лекарственных форм в различных дозировках и упаковках.
Глаголев также отметил, что важным фактором сдерживания цен является регистрация воспроизведенных лекарственных средств (дженериков) и биоаналогов. По его словам, выход на рынок каждого последующего воспроизведенного препарата сопровождается применением понижающего ценового коэффициента, что способствует общей тенденции к снижению стоимости лекарств.
