Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев сообщил, что рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в стране остается ниже общего уровня инфляции.

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев сообщил, что рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в стране остается ниже общего уровня инфляции.

В интервью ТАСС представитель Минздрава пояснил, что ведомство осуществляет постоянный мониторинг ценовой ситуации для 820 международных непатентованных наименований и около 1000 готовых лекарственных форм в различных дозировках и упаковках.

Глаголев также отметил, что важным фактором сдерживания цен является регистрация воспроизведенных лекарственных средств (дженериков) и биоаналогов. По его словам, выход на рынок каждого последующего воспроизведенного препарата сопровождается применением понижающего ценового коэффициента, что способствует общей тенденции к снижению стоимости лекарств.

Ранее сообщалось, что опрос выявил причины любви россиян к гомеопатии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.