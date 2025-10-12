Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции

Глаголев также отметил, что важным фактором сдерживания цен является регистрация воспроизведенных лекарственных средств (дженериков) и биоаналогов. По его словам, выход на рынок каждого последующего воспроизведенного препарата сопровождается применением понижающего ценового коэффициента, что способствует общей тенденции к снижению стоимости лекарств.