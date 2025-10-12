В Калифорнии рухнул вертолет в районе пляжа в Хантингтон-Бич

Сообщается, что это произошло на пляже в Хантингтон-Бич во время фестиваля автомобилей и коптеров. Очевидцы публикуют в социальных сетях видео, на котором вертолёт пытается набрать высоту, но потом начинает крутиться вокруг своей оси и падает, сломав несколько растущих возле пляжа деревьев.