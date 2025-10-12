Ричмонд
В Калифорнии рухнул вертолет в районе пляжа в Хантингтон-Бич

Трое прохожих ранены при крушении вертолёта на пляже в Калифорнии.

Источник: Комсомольская правда

В штате Калифорния в США упал вертолёт, в котором находились два человека. Об этом информирует телеканал KTLA.

Сообщается, что это произошло на пляже в Хантингтон-Бич во время фестиваля автомобилей и коптеров. Очевидцы публикуют в социальных сетях видео, на котором вертолёт пытается набрать высоту, но потом начинает крутиться вокруг своей оси и падает, сломав несколько растущих возле пляжа деревьев.

Находившиеся в вертолёте люди остались живы. Сообщается также о троих пострадавших прохожих, которые госпитализированы с различными ранениями.

Ранее вблизи аэропорта Эйрлейк у Лейквилла (штат Миннесота) разбился вертолет Robinson R66. После падения вертолет загорелся. В катастрофе погибли все, кто находился на борту,

Также сообщалось, что 10 апреля вблизи американского Джерси-Сити недалеко от Нью-Йорка случилась авиакатастрофа — разбился вертолёт. Погибли шесть человек. Пятеро из них — граждане Испании, в том числе крупный бизнесмен.