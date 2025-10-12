Лидер АдГ пригрозил скандалом Польше из-за высказываний Туска о «Северных потоках»

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла пригрозил Польше скандалом из-за высказываний премьер-министра страны Дональда Туска о газопроводах «Северные потоки». Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.
Хрупалла заявил, что слова Туска о том, что проблема «Северного потока-2» заключалась не во взрыве, а в самом его строительстве, являются «посягательством на энергетический суверенитет Германии».
Лидер АдГ также выразил возмущение отказом Варшавы выдать ФРГ Владимира Журавлева, гражданина Украины, подозреваемого в диверсии. Хрупалла задался вопросом о возможной причастности Польши к «теракту» после слов Туска.
30 сентября в Польше задержали гражданина Украины Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к теракту на газопроводе «Северный поток». Мужчина находился в розыске по европейскому ордеру на арест, который ранее выдал немецкий суд.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, был готов предоставить убежище гражданину Украины Владимиру Ж., которого власти Германии подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».