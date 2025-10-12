Путин рассказал о качестве жизни в российских сёлах: какие задачи стоят перед государством

Российский лидер Владимир Путин обратился к аграриям в связи с Днем работника сельского хозяйства. Он отметил, что перед государством стоит задача повысить уровень жизни в сёлах. По словам президента, в населенных пунктах должны быть созданы комфортные условия труда. Обращение Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.