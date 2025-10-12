Путин рассказал о качестве жизни в российских сёлах: какие задачи стоят перед государством

Российский лидер Владимир Путин обратился к аграриям в связи с Днем работника сельского хозяйства. Он отметил, что перед государством стоит задача повысить уровень жизни в сёлах. По словам президента, в населенных пунктах должны быть созданы комфортные условия труда. Обращение Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства также сделал акцент на поддержке агропромышленного комплекса. Он пояснил, что государство помогало и будет оказывать помощь в развитии отечественного АПК.
«Необходимо и впредь повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, для воспитания детей, имея в виду строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных центров и домов культуры. Будем строить на селе качественное жилье и дороги», — заверил Владимир Путин.
В ходе поздравления глава государства поблагодарил аграриев за ответственный труд в полях и на предприятиях. Он подчеркнул, что специалисты этой области обеспечивают продовольственную безопасность страны.