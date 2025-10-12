РФ разработала меры для обустройства депортированных из Латвии соотечественников

Российские власти разработали комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории страны более 800 россиян, депортированных из Латвии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Причиной депортации послужило незнание латышского языка и непрохождение обязательной проверки безопасности. Латвийские власти аннулировали документы для постоянного проживания этих граждан.
По словам Волк, МВД России совместно с федеральными и региональными органами власти готовит меры по поддержке соотечественников. Она также напомнила о действующей с 2006 года в РФ программе по содействию в переселении соотечественников из-за рубежа, которая предоставляет участникам определенные возможности и преференции, передает ТАСС.
11 октября стало известно, что латвийские власти обязали 841 российского гражданина уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности.
Вместе с тем живущий в Прибалтике россиянин рассказал, что в Латвии стали открывать школы с русскоязычными учителями для того, чтобы привлекать рабочих с семьями из России и Белоруссии.