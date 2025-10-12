Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ разработала меры для обустройства депортированных из Латвии соотечественников

Российские власти разработали комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории страны более 800 россиян, депортированных из Латвии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Российские власти разработали комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории страны более 800 россиян, депортированных из Латвии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Причиной депортации послужило незнание латышского языка и непрохождение обязательной проверки безопасности. Латвийские власти аннулировали документы для постоянного проживания этих граждан.

По словам Волк, МВД России совместно с федеральными и региональными органами власти готовит меры по поддержке соотечественников. Она также напомнила о действующей с 2006 года в РФ программе по содействию в переселении соотечественников из-за рубежа, которая предоставляет участникам определенные возможности и преференции, передает ТАСС.

11 октября стало известно, что латвийские власти обязали 841 российского гражданина уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности.

Вместе с тем живущий в Прибалтике россиянин рассказал, что в Латвии стали открывать школы с русскоязычными учителями для того, чтобы привлекать рабочих с семьями из России и Белоруссии.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше