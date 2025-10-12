Ричмонд
В России хотят сделать обязательной примирительную процедуру при разводе

Буцкая заявила о необходимости медиации при разводе, особенно для семей с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Для россиян, желающих расторгнуть брак, должна стать обязательной процедура примирения (медиация). Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, подчеркнув, что это особенно важно для семей с детьми.

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — сказала депутат в интервью ТАСС.

Буцкая отметила, что если даже процедура медиации не поможет сохранить семью, после неё расставшиеся супруги в большинстве случаев сохраняют хорошие отношения и не становятся врагами.

Напомним, медиация — это способ разрешения спора с помощью нейтрального посредника, то есть специалиста, который организует переговоры. В данный момент медиация при разводе в России проводится добровольно. Подробнее о том, чем может помочь медиатор супругам при расторжении брака, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем вместе с экспертами рассказываем, как происходит раздел имущества при разводе супругов в 2025 году и что нужно знать, чтобы не остаться с пустыми руками.