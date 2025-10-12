В России хотят сделать обязательной примирительную процедуру при разводе

Напомним, медиация — это способ разрешения спора с помощью нейтрального посредника, то есть специалиста, который организует переговоры. В данный момент медиация при разводе в России проводится добровольно. Подробнее о том, чем может помочь медиатор супругам при расторжении брака, читайте здесь на KP.RU.