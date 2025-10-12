В России хотят сделать обязательной примирительную процедуру при разводе

Для россиян, желающих расторгнуть брак, должна стать обязательной процедура примирения (медиация). Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, подчеркнув, что это особенно важно для семей с детьми.
«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — сказала депутат в интервью ТАСС.
Буцкая отметила, что если даже процедура медиации не поможет сохранить семью, после неё расставшиеся супруги в большинстве случаев сохраняют хорошие отношения и не становятся врагами.
Напомним, медиация — это способ разрешения спора с помощью нейтрального посредника, то есть специалиста, который организует переговоры. В данный момент медиация при разводе в России проводится добровольно. Подробнее о том, чем может помочь медиатор супругам при расторжении брака, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем вместе с экспертами рассказываем, как происходит раздел имущества при разводе супругов в 2025 году и что нужно знать, чтобы не остаться с пустыми руками.