AFP: ХАМАС отказалось от участия в церемонии подписания мирного соглашения

Движение действует через посредников из Катара и Египта.

Источник: Аргументы и факты

Делегация движения ХАМАС не будет участвовать в подписании договорённости о прекращении огня в секторе Газа, информирует Agence France-Presse.

Об этом агентству рассказал член политического бюро ХАМАС Хоссам Бадран. По его словам, движение действует через посредников из Катара и Египта.

«Лидеры ХАМАС в секторе Газа находятся на своей земле, на земле, где они жили, среди своих семей и своего народа. Поэтому естественно, что они остаются там. Говорить об изгнании палестинцев, независимо от того, являются ли они членами ХАМАС или нет, со своей земли абсурдно и бессмысленно», — сказал он.

Кроме того, по его словам, «переговоры по второму этапу плана о перемирии будут более сложными».

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС «подписали договорённости по первому этапу мирного плана». Речь идёт об освобождении всех заложников и отводе военных Израиля. Израильская сторона остановила удары по сектору Газа.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС начнёт освобождать заложников в понедельник утром.

Напомним, саммит, касающийся конфликта в секторе Газа, состоится в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, в нём примут участие лидеры свыше 20 государств.

