Посольство РФ на Мадагаскаре рекомендовало россиянам избегать центра Антананариву

Посольство России на Мадагаскаре настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест в связи со складывающейся обстановкой в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости экстренной помощи гражданам РФ доступен круглосуточный телефон экстренной связи посольства: +261 38 25 980 40.
— Берегите себя и соблюдайте осторожность, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские туристы не смогли покинуть Мадагаскар из-за беспорядков, вызванных протестами против президента страны Андри Радзуэлины. Посольство уже советовало гражданам РФ отложить поездки на остров.
Кроме того, 17 сентября несколько сотен путешественников не смогли покинуть перуанский город Агуас-Кальентес, находящийся возле древнего поселения Мачу-Пикчу — причиной стало парализованное транспортное сообщение.
10 октября стало известно, что туристы из России больше суток не могут вылететь из Турции в Москву — причиной стала отмена рейса.