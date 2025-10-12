В Лондоне обсуждают отставку советника Стармера: почему его хотят лишить поста

Советника британского премьера Кира Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла могут лишить поста. Власти страны обсуждают такую вероятность. Об этом узнала газета The Times.
По информации местного СМИ, Джонатана Пауэлла могут принудить к отставке из-за развала дела о якобы шпионаже британцев. В Лондоне предположили, что злоумышленники могли раскрывать важные государственные сведения Китаю.
«Велись внутренние обсуждения о том, что Пауэлл должен уйти в отставку», — утверждает газета.
Покинувший пост премьера Франции Себастьян Лекорню вновь вернулся к обязанностям. Он оставил должность на четыре дня. Однако 10 октября президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню на пост премьера страны.