Вы делаете это неправильно: Life.ru узнал, как чай с лимоном разрушает витамин С

Чай с лимоном — одно из самых привычных сочетаний в нашем рационе. Его пьют для бодрости, при простуде и просто для удовольствия. Однако традиционный способ заваривания может лишать этот напиток его главной пользы, предупреждает профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк. Дело в том, что аскорбиновая кислота, ради которой обычно добавляют цитрус, разрушается при температуре выше 45−50°C. Во время общения с Life.ru эксперт рассказала о способах приготовления чая с лимоном, которые позволят извлечь максимум пользы из этого напитка.