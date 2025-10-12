Роспотребнадзор рассказал о профилактике иерсиниоза

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Для профилактики иерсиниоза необходимо употреблять молочные, мясные и рыбные продукты только после тщательной термической обработки, нужно держать сырые и готовые продукты в холодильнике отдельно друг от друга, не допускать совместного хранения овощей и фруктов старого и нового урожая, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там уточнили, что иерсиниоз — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Yersinia enterocolitica. Инкубационный период составляет 1−6 дней, преимущественно 2−3 дня. Механизм передачи заболевания — фекально‑оральный, а ведущий путь передачи — пищевой.
«Для заболевания характерно поражение желудочно‑кишечного тракта с общей интоксикацией и появлением высыпаний на коже (экзантем), при тяжёлом течении возможно поражение внутренних органов. Резервуаром и источником возбудителя являются почва и мелкие дикие млекопитающие (полевки, мыши, суслики и другие), синантропные грызуны (крысы, домовые мыши) и сельскохозяйственные животные (свиньи, коровы, овцы, козы). Больной человек при кишечном иерсиниозе также является источником инфекции», — пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что иерсинии длительно выживают и размножаются в почве и воде, а также в различных продуктах питания — в мясных и молочных продуктах, кондитерских изделиях, на овощах и фруктах. Они активно размножаются на складах, в овощехранилищах и в холодильниках в условиях благоприятной температуры — плюс 4−6 градусах.
«Для профилактики иерсиниоза Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед едой и после посещения мест массового скопления людей, при необходимости использовать антисептики; употреблять молочные, мясные и рыбные продукты только после их тщательной термической обработки», — добавили в пресс-службе.
Помимо этого, необходимо тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, пить кипячёную или бутилированную воду, избегать контакта с людьми, имеющими признаки инфекционного заболевания.
«Нужно хранить сырые и готовые продукты в холодильнике отдельно друг от друга; защищать продукты от насекомых и грызунов; не допускать совместного хранения овощей и фруктов старого и нового урожая; регулярно проводить обработку против грызунов и обеспечивать грызунонепроницаемость мест хранения овощей», — сообщили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре рекомендовали не покупать овощи, корнеплоды, фрукты и ягоды с признаками порчи. Перед длительным хранением овощей и фруктов нужно освободить хранилище от остатков предыдущих урожаев и мусора, обработать его разрешёнными к применению дезинфицирующими средствами, а еще просушить стеллажи и тару для хранения.