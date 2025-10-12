Роспотребнадзор рассказал о профилактике иерсиниоза

В Роспотребнадзоре уточнили, что иерсинии длительно выживают и размножаются в почве и воде, а также в различных продуктах питания — в мясных и молочных продуктах, кондитерских изделиях, на овощах и фруктах. Они активно размножаются на складах, в овощехранилищах и в холодильниках в условиях благоприятной температуры — плюс 4−6 градусах.