Россиянам рассказали о грядущих изменениях в сфере ЖКХ

С первого квартала 2026 года российские управляющие компании будут обязаны представлять отчеты о своей деятельности в государственной информационной системе ЖКХ по единой стандартизированной форме.

С первого квартала 2026 года российские управляющие компании будут обязаны представлять отчеты о своей деятельности в государственной информационной системе ЖКХ по единой стандартизированной форме. Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, это нововведение направлено на обеспечение прозрачности работы УК и предоставление жильцам возможности осуществлять действенный контроль.

Ранее каждая компания использовала произвольные форматы отчетности, что не позволяло объективно сравнивать эффективность разных организаций и анализировать движение финансовых средств.

Новый единый отчет будет содержать исчерпывающую информацию, включая полную картину доходов и расходов, данные о задолженности жильцов и самой управляющей компании, детальный перечень выполненных работ, оценку текущего состояния дома и планы на будущее, а также сведения о проведенных общих собраниях собственников.

По словам депутата, это даст жильцам четкое понимание того, на что расходуются средства, возможность сравнивать планы управляющей компании с фактическим выполнением работ, а также предоставит документальную основу для обоснованных жалоб и предложений.

Ранее в Минздраве сообщили, что рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции.

