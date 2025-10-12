Россиянам рассказали о грядущих изменениях в сфере ЖКХ

С первого квартала 2026 года российские управляющие компании будут обязаны представлять отчеты о своей деятельности в государственной информационной системе ЖКХ по единой стандартизированной форме. Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, это нововведение направлено на обеспечение прозрачности работы УК и предоставление жильцам возможности осуществлять действенный контроль.