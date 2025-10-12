Афганистан заявил об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана

Министерство обороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана.
Согласно заявлению ведомства, операция стала ответом на «неоднократные авиаудары» и нарушения воздушного пространства Афганистана со стороны Пакистана.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что операция завершилась в полночь и прошла «успешно». Также было заявлено, что Афганистан «даст решительный отпор» Пакистану в случае повторного вторжения в свое воздушное пространство, передает РИА Новости.
11 октября стало известно, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. По имеющимся данным, сражения происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд, где силы талибов атакуют пакистанские пограничные позиции сразу с нескольких направлений.
В мае Пакистан начал масштабную военную операцию «Баньян уль Марсус», направленную против Индии. Исламабад заявил, что это стало прямым ответом на «продолжительные провокации». Однако вскоре при посредничестве президента США Дональда Трампа Нью-Дели и Исламабад договорились о полном прекращении огня.