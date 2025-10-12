В Чечне призвали ЦБ соблюдать условия голосования по дизайну купюры в 500 рублей

В Чечне обратились к Центробанку с призывом не менять утвержденных условий по голосованию за иллюстрацию на новой 500-рублевой банкноте. Опрос населения проводится с 1 октября. С таким заявлением выступил в Telegram-канале министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он обратил внимание на изменения в рейтинге. По наблюдению министра, условия голосования поменялись после того, как в опросе вышел в лидеры комплекс небоскребов «Грозный-Сити».
Ахмед Дудаев счел решение Центробанка безосновательным. Он сообщил, что некоторые платформы стали недоступны для голосования за дизайн купюры. Министр добавил, что жители «одинаково любят, уважают и ценят» все субъекты и народы страны.
На лицевой стороне банкноты номиналом в 500 рублей будут находиться достопримечательности Пятигорска. Несколько дней назад граждане в ходе голосования отдавали предпочтение Эльбрусу. Однако результаты быстро меняются.