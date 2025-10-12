В Чечне призвали ЦБ соблюдать условия голосования по дизайну купюры в 500 рублей

В Чечне обратились к Центробанку с призывом не менять утвержденных условий по голосованию за иллюстрацию на новой 500-рублевой банкноте. Опрос населения проводится с 1 октября. С таким заявлением выступил в Telegram-канале министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.