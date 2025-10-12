Опрос показал, сколько украинских беженцев готовы вернуться домой

Тем временем в Польше власти существенно ограничили перечень медицинских услуг, доступных для совершеннолетних граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях. Больше недоступны: реабилитация, субсидируемая стоматологическая помощь, возмещение расходов на рецептурные лекарства. Но при этом всё ещё сохраняется доступ к базовой медицинской помощи.