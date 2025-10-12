Ричмонд
Опрос показал, сколько украинских беженцев готовы вернуться домой

Только 47% украинских беженцев выразили готовность вернуться на родину при «самом оптимистичном сценарии». В ином случае на возвращение согласились лишь 3% респондентов. Об этом говорят результаты опроса исследовательского института IFO.

Источник: Life.ru

«Территориальная целостность и надёжные гарантии безопасности являются ключевыми предпосылками для возвращения украинских беженцев. Экономические факторы имеют меньшее значение для их готовности вернуться», — отметила исследовательница IFO Ивонн Гизинг.

В исследовании приняли участие 2543 украинских беженца из 30 стран Европы. Аналитики уточнили, что самый оптимистичный сценарий включает восстановление границ 1991 года, гарантии безопасности через членство в НАТО, перспективу вступления в ЕС, улучшение возможностей на рынке труда и борьбу с коррупцией.

Тем временем в Польше власти существенно ограничили перечень медицинских услуг, доступных для совершеннолетних граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях. Больше недоступны: реабилитация, субсидируемая стоматологическая помощь, возмещение расходов на рецептурные лекарства. Но при этом всё ещё сохраняется доступ к базовой медицинской помощи.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

