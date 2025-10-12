Боец Данилов выявил украинскую ДРГ и уничтожил почти всех диверсантов

Российский военнослужащий Дмитрий Данилов выявил диверсионно-разведывательную группу Вооружённых сил Украины, а затем ликвидировал почти всех диверсантов, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что сержант Данилов находился на наблюдательном пункте, он заметил ДРГ противника, которая приближалась к замаскированным позициям подразделения РФ. Военный доложил об этом командованию, занял выгодную позицию и открыл огонь.
«Пользуясь личным стрелковым оружием, Данилов меткими выстрелами сумел сковать движение боевиков, заставив их завязнуть в бою на открытой местности. Сержант Дмитрий Данилов уничтожил большую часть диверсионно-разведывательной группы врага. По итогам боя понёсший потери противник отступил», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что действия сержанта Данилова не позволил ВСУ пробраться «в боевые порядки российского подразделения и нанести ущерб вооружению и военной технике».
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.