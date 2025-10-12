Стоматолог рассказала, какие продукты могут изменить цвет зубов

«Употребление блюд, содержащих большое количество крахмала, вредно для зубов, потому что крахмал преобразуется в полисахарид, то есть в глюкозу, которая является питательной средой для бактерий. Какие блюда, содержат крахмал? Прежде всего это картофель. Картофельное пюре, жареная картошка, — это хорошая питательная среда для бактерий. Также крахмал и большое количество углеводов содержат все сладкие блюда: торты, десерты, мороженое, всё сахаросодержащее — это также питательная среда для кариесогенных бактерий и, соответственно, вред для зубов», — рассказала Назилина.