Депутат Нилов: цифровой рубль не коснется пенсионеров

Опасения пенсионеров о переводе пенсий в цифровой рубль не обоснованы.
Российские пенсионеры сохранят традиционные способы получения пенсий — наличными или на банковскую карту, обязательного перевода выплат в цифровой рубль не планируется. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Их нужно успокоить, все будет нормально. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — заявил Нилов в интервью с ТАСС.
Председатель комитета уточнил, что все выплаты пенсионерам будут осуществляться в полном объеме, с учетом индексации, и в том виде, который удобен получателям. Он также добавил, что пока выплаты в цифровых рублях проходят в рамках экспериментальных процессов, и никаких масштабных или резких изменений в системе пенсионных выплат не планируется.
Ранее для российских пенсионеров предложили ввести федеральную социальную карту. По задумке, она должна позволить пенсионерам получать единые льготы в любом регионе страны, включая коммунальные и бесплатный проезд на общественном транспорте.