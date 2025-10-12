Депутат Нилов: цифровой рубль не коснется пенсионеров

Председатель комитета уточнил, что все выплаты пенсионерам будут осуществляться в полном объеме, с учетом индексации, и в том виде, который удобен получателям. Он также добавил, что пока выплаты в цифровых рублях проходят в рамках экспериментальных процессов, и никаких масштабных или резких изменений в системе пенсионных выплат не планируется.