Осужденный на пожизненное потребовал перевода в другую колонию

Пожизненно осужденный Андрей Фролкин, отбывающий наказание за убийство четырех человек, включая 12-летнего ребенка, спустя почти 20 лет после приговора попытался добиться перевода в колонию ближе к месту проживания родственников. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Фролкин содержится в знаменитой исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.
В 2025 году осужденный обратился к ФСИН с просьбой о переводе в Вологодскую область, где живут его родные, аргументируя это трудностями с реализацией права на свидания из-за удаленности текущего места заключения. Однако ФСИН отказала в удовлетворении ходатайства, а суд, куда впоследствии обратился Фролкин, поддержал это решение.
Судья указал, что удаленность колонии не создает препятствий для поддержания семейных связей, поскольку Фролкин продолжает получать посылки от родственников, что свидетельствует о сохранении социально-полезных контактов. Решение суда ЯНАО об отказе в переводе вступило в законную силу в конце сентября.
