Осужденный на пожизненное потребовал перевода в другую колонию

В 2025 году осужденный обратился к ФСИН с просьбой о переводе в Вологодскую область, где живут его родные, аргументируя это трудностями с реализацией права на свидания из-за удаленности текущего места заключения. Однако ФСИН отказала в удовлетворении ходатайства, а суд, куда впоследствии обратился Фролкин, поддержал это решение.